Британия выдала лицензию на платежи за газ Газпромбанку

Власти Великобритании выдали попавшему под санкции Газпромбанку лицензию, которая позволяет проводить платежи банку и его «дочкам» в рамках контрактов на поставку газа в Евросоюз, свидетельствуют данные на сайте Управления по осуществлению финансовых санкций страны (OFSI).

В документе говорится, что лицензия вступает в силу с 21 апреля, ее срок истекает 31 мая. Она распространяется на обслуживание контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии. Цель документа — «обеспечить доступность газа в Европейском союзе».

Газпромбанк задействован в схеме оплаты газа в рублях, которая действует с 1 апреля. Согласно указу о расчетах в рублях за поставки природного газа в страны, которые российские власти считают недружественными (в перечень попали Великобритания, все страны ЕС, США, Канада и другие), компании из западных стран должны открыть счета в российских банках, передает РБК.

Страны G7 и Евросоюза заявили, что не будут оплачивать газ рублями. При этом французский министр экологического перехода Барбара Помпили сообщила 1 апреля, что возможность платить за газ в евро сохранилась. Страны, покупающие газ у России, проводят оплату в евро через банк, который потом будет переводить валюту в рубли.