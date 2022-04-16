Беларусь ввела запрет на въезд грузовых автомобилей ЕС

Белорусские власти в качестве ответной меры на санкции ЕС ввели запрет на въезд грузового транспорта ЕС на территорию страны, сообщила пресс-служба Минтранса РБ.

"С 00:00 часов 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в сообщении.

Грузовому транспорту ЕС разрешено следование через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

До 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля 2022 года.

Транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.

"Кроме того, определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства, для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска. ГТК по согласованию с Минтрансом будет определять иные такие места", - говорится в сообщении.