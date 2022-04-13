Последнее обновление: 13.04.2022 07:01

Франция заморозила российские активы на сумму более 25 миллиардов долларов

Во вторник Министерство финансов Франции опубликовало подробный список российских активов на сумму 23,7 млрд евро или 25,6 млрд долларов США, которые были заморожены после вторжения России в Украину 24 февраля.

Основную часть замороженных активов составляют активы российского Центрального банка, стоимость которых, по данным министерства, составляет 22,8 млрд евро.

В список активов также входят 33 объекты недвижимости общей стоимостью приобретения 573,6 миллионов евро, включая ряд адресов в Антибах, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на Французской Ривьере, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Также были перечислены заморожены банковские активы, а также три яхты на сумму более 125 миллиардов евро, шесть вертолетов на сумму более 60 миллионов евро и три произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.



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