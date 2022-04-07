Лукойл допускает остановку российских НПЗ из-за избытка нефтепродуктов

На фоне западных санкций крупные российские нефтекомпании испытывают серьезные проблемы с отгрузками нефтепродуктов, что приведет не только к снижению производства, но и к остановке НПЗ из-за нехватки мощностей для хранения мазута.

Об этом глава и совладелец компании Лукойл Вагит Алекперов написал в письме вице-премьеру Александру Новаку от 25 марта, сообщает КоммерсантЪ.

В этой связи компания хочет перенаправить избыток мазута на ТЭЦ и предлагает временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Такие же послабления нужны и для сжигания попутного нефтяного газа, которое, по мнению ЛУКОЙЛа, может увеличиться из-за временной невозможности продавать за рубеж производимые из него сжиженные углеводородные газы (СУГ).