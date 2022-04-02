Страны МЭА высвободят еще одну партию нефти из резервов

Страны — члены Международного энергетического агентства (МЭА) на внеочередном заседании в пятницу договорились высвободить из своих запасов еще одну партию нефти «в ответ на нестабильность на рынке», говорится в заявлении организации.

Подробности МЭА обещало сообщить в начале следующей недели, передает РБК.

Участники заседания отметили, что происходящее на Украине осложняет ситуацию на мировом рынке нефти и приводит к его повышенной волатильности.

«Это происходит на фоне самых низких с 2014 года коммерческих запасов и ограниченной способности производителей нефти обеспечить дополнительные поставки в краткосрочной перспективе», — говорится в заявлении. В МЭА опасаются, что возможные перебои с поставками нефти из России приведут к «глобальному шоку» на рынке.

1 марта страны МЭА договорились высвободить более 60 млн барр. нефти из мировых запасов, из них 30 млн барр. пришлись на США. До этого государства — члены МЭА коллективно договаривались высвободить резервы в 2011, 2005 и 1991 годах.

В преддверии встречи участников МЭА и сообщений о планах о дальнейшем экстренном высвобождении нефти, в частности из Стратегического нефтяного резерва США, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent 1 апреля упала ниже $104 за баррель.