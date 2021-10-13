МЭА оценило падение цены на нефть при достижении углеродной нейтральности

Международное энергетическое агентство (МЭА) разработало три сценария по достижению углеродной нейтральности в мире, которая подразумевает снижение спроса на нефть и как следствие — падение ее стоимости.

Прогноз организации опубликован в докладе World Energy Outlook 2021, пишут «Ведомости».

Самый жесткий сценарий называется Net Zero Emissions (NZE). Он подразумевает падение объема потребления до 25 млн баррелей в сутки. Тогда стоимость топлива упадет до $36 за баррель к 2030 г. и до $24 за баррель к 2050 г.

«В NZE быстрое падение спроса на нефть и природный газ означает, что не требуется разведка ископаемых видов топлива и их новых месторождений, кроме тех, что были одобрены ранее. Предполагается, что правительства, богатые ресурсами, будут ограничивать инвестиции в новые области», — заявили в МЭА.

В Announced Pledges Scenario (APS) мировой спрос на нефть достигает пика в 2025 г., а затем начинает постепенно снижаться до 75 млн баррелей в сутки к 2050 г. Таким образом, к 2030 г. баррель нефти торгуется в среднем по $67 в 2030 г. и $64 в 2050 г.

Наибольшую стоимость нефти предусматривает Stated Policies Scenario (STEPS). Согласно ему, спрос на топливо достигает максимума к 2030 г., а потом сокращается, но очень плавно. Члены ОПЕК при этом продолжают прилагать усилия по управлению рынком, в то время как производители сланцевой нефти придерживаются более осторожной позиции в отношении роста добычи, чем ранее. В итоге к 2030 г. нефть будет стоить $77 за баррель, а к 2050 г. — $88.