Япония попросит компании страны не платить за российский газ в рублях

Правительство Японии собирается обратиться к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рублях.

Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

По словам чиновника, пока неизвестно, подпадают ли контракты, заключенные японскими компаниями, под требование об уплате в рублях.

«Тем не менее в соответствии с договоренностями на уровне G7 мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — сказал Мацуно.