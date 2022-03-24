Япония заявила о непонимании механизма оплаты российского газа в рублях

Власти Японии пока не понимают, как будет выполняться требование России об оплате за газ в рублях при расчетах с недружественными странами, заявил министр финансов Сюнъити Судзуки.

«Мы изучаем ситуацию с профильными ведомствами, поскольку не понимаем, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет реализовано», — приводит его слова Reuters.

Судзуки добавил, что правительство Японии будет внимательно следить за «побочным влиянием» санкций на экономику страны и предпринимать соответствующие шаги в координации со странами «Большой семерки» и международным сообществом, передает РБК.

По данным Reuters, в 2021 году на долю Японии приходилось 4,1% российского экспорта нефти и 7,2% экспорта природного газа. После того, как Япония ввела против России санкции, Москва включила страну в список недружественных государств. В этом списке она находится вместе со странами Евросоюза, США, Канадой, Великобританией и другими.