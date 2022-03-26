Саммит ЕС провозгласил планы отказа от российских энергоносителей

Саммит ЕС в Брюсселе принял заключительный документ, раздел которого, посвященный энергетике, продолжает намеченную в Версальской декларации (11 марта) линию на скорейшее избавление от зависимости от российского газа, нефти и угля.

Заключения Европейского совета основываются на предложениях Европейской комиссии (ЕК) и сложной, растянувшейся на многие часы дискуссии лидеров стран ЕС. Документ отражает основные идеи, однако не предлагая конкретных решений, но которые поручено спроектировать ЕК к концу мая, передает Интерфакс.

"Европейский совет ожидает всеобъемлющего и амбициозного плана, разработанного в тесной координации с государствами-членами, который комиссия представит по данному вопросу к концу мая 2022 года", - говорится в документе, опубликованном вечером в пятницу.

В заключениях Евросовета указывается на то, что "устойчиво высокие цены на энергоносители все более негативно сказываются на гражданах и предприятиях". Поэтому европейские лидеры обсудили, "как оказать дальнейшую помощь наиболее уязвимым потребителям и как поддержать европейский бизнес в краткосрочной перспективе".

Евросовет поручил Совету ЕС и Еврокомиссии в срочном порядке обсудить с заинтересованными сторонами краткосрочные варианты урегулирования кризисной ситуации, включая предложенные ЕК прямую поддержку потребителей через ваучеры, налоговые скидки или через "модель агрегатор/единый покупатель", государственную помощь, налогообложение (акцизы и НДС), потолок цен и др.

Установление потолка цен - тема, активно обсуждаемая в Евросоюзе в связи с ростом стоимости энергоносителей. Впервые она дошла до поручения исполнительной власти и законодателям продвинуться в этом вопросе, хотя, как следует из документа, до сих пор остается темой для обсуждения.

Заключения саммита 24-25 марта 2022 года призывают Еврокомиссию представить предложения, которые "эффективно решат проблему чрезмерных цен на электроэнергию при сохранении целостности единого рынка, поддержании стимулов для "зеленого" перехода, сохранения безопасности поставок и отсутствия непропорциональных бюджетных расходов".

Совет ЕС получил поручение саммита рассмотреть предложения Еврокомиссии по политике ЕС в области хранения газа с учетом интересов государств-членов иметь значительные емкости для хранения. При этом отмечается, что заправка газохранилищ во всем союзе должна начаться как можно скорее при полном учёте национальных мер готовности.

Им также поручено совместно работать "над добровольной общей закупкой газа, СПГ и водорода", добиваясь с использованием политического и рыночного веса Евросоюза снижения цен в ходе переговоров.

Совместные закупки газа - еще одна горячая дискуссионная тема ЕС, так как условия энергетического снабжения 27 стран союза далеко неодинаковые.

Заключительный документ также предлагает допустить к платформе возможных будущих общих закупок газа страны Западных Балкан и три страны - ассоциированных членов "Восточного партнерства" (Грузию, Молдавию, Украину).