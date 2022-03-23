Морской терминал под Новороссийском полностью остановил погрузку нефти

После аварии из-за сильного шторма в Черном море погрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском полностью остановлена.

Об этом заявил глава компании Николай Горбань, передает РБК.

По его словам, прием по трубопроводу происходит, но емкости резервуарной осталось только до конца четверга, 24 марта. В итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, добавил топ-менеджер.

Крупнейшими акционерами КТК являются «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). В 2021 году на морском терминале компании было отгружено 60,7 млн т нефти, из них 53 млн т поставили казахстанские грузоотправители, еще 7,6 млн т — российские. Наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему КТК в прошлом году поступили с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

Компания предупреждала, что поставка запчастей для ВПУ «в текущей конъюнктуре рынка» может вызвать «значительные затруднения», поэтому руководство КТК вынуждено сообщить о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу», предупреждает компания. «Если подтвердится ущерб [терминалу КТК], то срок восстановления может быть и полтора, и два месяца», — заявил ранее замминистра энергетики Павел Сорокин.

За время восстановления работы терминала (1,5–2 месяца) определенный объем нефти не будет поставляться на мировые рынки, что может сказаться на них, предупредил вице-премьер Александр Новак, который 22 марта выступал в Госдуме.