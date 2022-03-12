Страдающие от санкций белорусские перевозчики постеснялись осудить ситуацию в Украине

Экономические санкции, введенные недавно против Беларуси из-за поддержки российского военного вторжения в Украину, ощутимо ударили по белорусским международным перевозчикам.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации «БАМАП» по итогам прошедшего 10 марта совещания.

«Участники совещания подняли широкий круг вопросов, с которыми в период с 24 февраля столкнулись как отдельные, так и все без исключения белорусские международные автомобильные грузоперевозчики. Среди них — оказание помощи и поддержки белорусским водителям, находящимся на территории Украины, с целью их возвращения в Беларусь; разрешение ситуаций, обусловленных удержанием представителями украинской стороны грузов и автомобилей на территории Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается значительное снижение возможностей для осуществления перевозок грузов в международном сообщении в связи с санкционными ограничениями.

«Введенные ограничения (отказы европейских грузовладельцев поставлять товары на рынки Республики Беларусь и Российской Федерации и приобретать товары, произведенные на территории нашей страны, прекращение поставок и остановка региональных производств автомобильной техники, используемой в международных автоперевозках, проблемы технического обслуживания транспортных средств, введение санкций в отношении банков, подразумевающих невозможность или серьезные затруднения для осуществления взаимных расчетов с иностранными контрагентами и пр.) затрагивают критически важные аспекты транспортной деятельности и создают реальные угрозы для дальнейшей работы автотранспортных предприятий», - сетуют в БАМАП.

В принципе, из текста понятно, что является причиной проблем перевозчиков, однако ни БАМАП, ни сами перевозчики никак не осуждают в войну в Украине. А все вышеперечисленные трудности являются поводом для того, чтобы попросить у властей Беларуси господдержки.

«… со стороны государства требуется безотлагательная поддержка международных перевозчиков, которая, с одной стороны, помогла бы предприятиям сохранить работоспособность и рабочие места, а с другой, способствовала бы сохранению сектора, важного для отечественной экономики. Обсуждавшиеся на совещании меры касаются упрощений в вопросах регулирования валютных операций, отсрочки и реструктуризации кредитных и лизинговых платежей, оптимизации налогообложения и введения моратория на проверки контролирующих органов, оптимизации логистических цепочек поставок товаров, расширения грузовой базы за счет либерализации и упрощения условий транспортной деятельности в Евразийском экономическом союзе и, в частности, в Российской Федерации, поиска возможностей для практической реализации соглашения между правительствами Республики Беларусь и Китайской Народной Республики о международных автоперевозках пассажиров и грузов и иных предложений», - говорится в сообщении.

И хотя понятно, что на сегодняшний день власти никак не могут помочь перевозчикам с обеспечением грузопотока из/в Европу, валютными расчетами и прочими упомянутыми трудностями, БАМАП пишет, что «сформирует пакет предложений, который будет направлен в органы государственного управления для рассмотрения возможности принятия регуляторных решений, способных оказать помощь международным автоперевозчикам».