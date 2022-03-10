Pandora приостановила работу в России и Беларуси

Датская ювелирная компания Pandora решила приостановить работу в России и Беларуси, передает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Как рассказал агентству представитель Pandora, у компании нет сотрудников в России и Беларуси, так как продукция продается через дистрибьюторов в обеих странах. Кроме того, источник отметил, что бизнес в этих двух странах составляет менее 1% от общего объема выручки.

4 марта продажи на территории России прекратила ювелирная компания Swarovski. «В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона», — говорится на сайте компании, передает РБК.

Швейцарский производитель часов Rolex, а также компании Swatch Group AG (владеет брендами Omega, Longines и Tissot) и Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Aprels, Montblanc и Alfred Dunhill) приостановили экспорт товаров в Россию.