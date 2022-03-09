Starbucks, Pepsi и Coca-Cola приостанавливают работу в России

Менее недели назад Pepsi и Coca-Cola заявляли, что не собираются уходить с российского рынка, однако передумали, а к бойкоту присоединилась компания Starbucks.

Вслед за Мcdonald's о прекращении работы своих заведений в России сообщила и сеть кофеен Starbucks. Как написал в своем блоге на сайте компании ее руководитель Кевин Джонсон, он "осуждает ужасное нападение России на Украину и сочувствует всем пострадавшим".

Лицензированный партнер кофеен согласился приостановить работу магазинов и будет поддерживать почти две тысячи российских партнеров, средства к существованию которых зависят от Starbucks, говорится в заявлении компании.

Coca-Cola приостанавливает всю деятельность в России, говорится в заявлении на сайте компании.

«Мы будем продолжать отслеживать и оценивать ситуацию по мере развития обстоятельств», — отметили в сообщении.

Холдинг не имеет прямого производства в России. Офис The Coca-Cola Company занимается только маркетингом. Всеми заводами владеет Coca-Cola Hellenic Bottling Company. 3 марта эта компания заявила, что пожертвовала 1 млн евро комитету Красного креста на Украине. Для сотрудников в этой стране был открыт фонд помощи.

В свою очередь, холдинг PepsiCo объявил, что на время останавливает продажи напитков в России, сворачивает инвестиционные программы и рекламную деятельность.

"Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий", - говорится в заявлении компании.