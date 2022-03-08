Последнее обновление: 08.03.2022 18:18

Fitch приостанавливает коммерческую деятельность в России

Международное рейтинговое агентство Fitch Group приостановит коммерческую деятельность в России, публикация аналитических отчетов продолжится вне российской территории, сказано на сайте компании.

Речь идет о приостановке операций, которые охватывают кредитные рейтинги и другие услуги, указано в сообщении, «которые Fitch Group предоставляет в России через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions», передает РБК.

В Fitch также отметили, что стремятся поддержать всех своих сотрудников в России.

В начале марта Fitch понизило долгосрочный суверенный рейтинг России в иностранной валюте сразу на шесть ступеней до B (высоко-спекулятивная категория). Аналогичный рейтинг присвоен Беларуси, Монголии, Ливии и Нигерии.

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