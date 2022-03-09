Табачный концерн Philip Morris приостановит инвестиции в РФ

Табачный концерн Philip Morris International Inc. приостанавливает запланированные инвестиции в РФ, включая запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность.

PMI также активизировала планы по сокращению производственных операций в РФ в условиях сбоев в цепочках поставок и меняющегося регулирования, говорится в сообщении компании, передает Интерфакс

На российский бизнес в 2021 году пришлось почти 10% продаж сигарет и нагреваемого табака и около 6% глобальной выручки PMI.

Компания начала работу в России в 1992 году, открыв свое представительство в стране. В РФ у PMI более 3,2 тыс. сотрудников.

В России PMI владеет табачной фабрикой в Ленинградской области (ЗАО "Филип Моррис Ижора"), ей также принадлежит компания "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг", которая через филиальную сеть более чем в 100 российских городах занимается дистрибуцией сигарет. Осенью прошлого года PMI приняла решение закрыть фабрику в Краснодарском крае на фоне сокращения табачного рынка.

Портфель брендов включает марки Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и др. Компания также выпускает табачные стики для своих систем нагревания табака Iqos.

Ранее в среду стало известно, что производитель табачной продукции Imperial Brands приостанавливает бизнес в России.