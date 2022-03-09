Imperial Brands приостанавливает бизнес в РФ, включая работу фабрики

Производитель табачной продукции Imperial Brands приостанавливает бизнес в России.

"В связи с недавними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Это решение включает остановку производства на нашем заводе в Волгограде и прекращение продаж и маркетинговой деятельности", - говорится в сообщении компании.

При этом Imperial Brands пообещала поддерживать сотрудников в РФ, продолжая платить им зарплаты на время приостановки бизнеса, сообщает Интерфакс.

Ранее Imperial Brands приостановила работу на Украине, чтобы обеспечить "безопасность и благополучие" 600 своих сотрудников в стране.

РФ и Украина являются относительно небольшими рынками для группы, на их долю пришлось около 2% выручки и 0,5% скорректированной операционной прибыли в 2021 году, отметила компания.

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, выпускает сигареты под такими наименованиями, как Davidoff, Gauloises, JPS, Fine и West.