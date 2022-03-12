British American Tobacco объявила об уходе из РФ

Компания British American Tobacco, один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, приняла решение уйти с российского рынка.

В пятницу BAT инициировала процесс передачи бизнеса в РФ в соответствии с международным и местным законодательством, сообщила компания. После завершения этого процесса BAT больше не будет представлена на российском рынке.

Она отметила, что продолжает выплаты 2,5 тыс. сотрудникам в РФ и пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить их занятость в будущем.

Компания пришла к выводу, что ее право собственности на российский бизнес "больше не является устойчивым в текущих условиях", говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Из-за решения относительно российского бизнеса, а также сохраняющейся неопределенности вокруг РФ и Украины и возможного влияния на остальной бизнес группы она пересмотрела свой годовой прогноз. Теперь BAT ожидает роста выручки с 2022 году на 2-4%.

На РФ и Украину по итогам 2021 года пришлось 3% выручки группы и чуть меньше 3% скорректированной операционной прибыли.

Ранее на этой неделе BAT объявила, что приостанавливает запланированные инвестиции в РФ и сосредоточится на существующем портфеле табачных изделий местного производства, включая изделия из нагреваемого табака.

В России BAT владеет табачной фабрикой в Санкт-Петербурге. Портфель брендов включает марки Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и др. Компания также производит табачные стики для своих систем нагревания табака Glo.