Последнее обновление: 10.03.2022 18:07

Венесуэла в 2022 году хочет удвоить добычу нефти и вернуться на рынок США

Венесуэла намерена увеличить добычу нефти в 2022 году до 2 млн баррелей в сутки, сообщает государственная энергетическая компания Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) со ссылкой на президента республики Николаса Мадуро.

"Сейчас у нас миллион баррелей, добываемых собственными силами, но мы готовы выйти на 2 миллиона баррелей, а если с помощью - то и на 3 миллиона баррелей в короткие сроки. (...) Венесуэла открыта для инвестиций, добычи нефти и газа, обеспечения нефтегазовой стабильности всего мира, включая США. Мы готовы продавать нефть и газ США, мы не должны политизировать экономические вопросы", - приводит компания слова Мадуро, передает Интерфакс.

Отмечается, что Венесуэла открыта к сотрудничеству с инвесторами из любой части мира - Азии, Европы, Соединенных Штатов, Южной Америки, Африки.

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