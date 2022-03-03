Украина запретила экспорт газа из-за российского вторжения

Министерство энергетики Украины запретило экспорт с территории страны природного газа из-за военной операции России, сообщает на странице в Facebook компания-оператор «Укртрансгаз».

«Министерство энергетики запретило участникам рынка экспортировать природный газ из таможенной территории страны. Это касается также запасов, хранящихся в подземных газохранилищах в режиме таможенного хранения», — говорится в сообщении.

«Ограничение введено приказом <...> от 3 марта 2022 года в связи с ведением военных действий на территории Украины», — поясняет оператор, передает РБК.

Глава оператора газотранспортной системы Украины ООО «ОГТСУ» Сергей Макогон заявил, что «транзит без изменений». «Это [затронет] только экспорт украинского газа и газа из ПХГ», — пояснил он.