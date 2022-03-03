Пентагон не видит признаков участия войск Беларуси в войне с Украиной

Пентагон не видит признаков участия белорусских войск в российском военном вторжении в Украину, за явил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Нет, мы не видим никаких признаков», - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, такую же информацию на брифинге озвучил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

«По Беларуси никаких указаний или свидетельств того, что они перемещаются или позиционируются, и уж точно сейчас не в бою», — сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона не стал комментировать карту «военных действий», показанную во время совещания Лукашенко.

«Да, мы тоже видели эту картинку. Я не могу говорить о карте. Я не могу ее подтвердить. Но у нас нет идеального представления о планах России в отношении Украины, кроме того, что мы считаем их намерением свергнуть действующее правительство и заменить его своим собственным. Так что я думаю, что Лукашенко должен говорить об это карте, как и президент Путин... И я считаю, что, откровенно говоря, будущее Украины должно зависеть от украинского народа. И они довольно ясно делают свой выбор благодаря сопротивлению, которое они оказывают этому незаконному и ничем не спровоцированному вторжению в их страну», - заявил Кирби.