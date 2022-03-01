Украинские СМИ: Белорусские войска зашли на территорию Черниговщины (Обновлено)

На терииторию Черниговской области Украины зашли белорусские войска, сообщает "Суспiльне" со ссылкой на представителя регионального управления сил терробороны «Север» Виталия Кириллова.

Больше деталей впоследствии.

В соцсетях сообщается, что речь идет о военнослужащих ССО Беларуси. В настоящий момент украинские СМИ верифицируют эту информацию на более высоком уровне.

Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского (Черниговская область) сообщают о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом. Передвижение техники сопровождается приглушением мобильной связи.

Как сообщают местные жители Михайло-Коцюбинского, в 11:30 прошла белорусская колонна из 33 единиц, из которых 11 – «Грады». Мобильную связь снова глушат, едут в сторону Слабина или Пакуля, сообщает УНИАН.

Накануне, мэр Чернигова обратился к беларусам с призывом не участвовать в войне, а сегодня объявил расценки за подбитую технику противника - от 5 до 8 тысяч долларов, за взятого в плен или убитого солдата противника - 300 долларов.