Reuters показал спутниковые фото российских войск в Беларуси у границы с Украиной

Агентство Reuters опубликовало сделанные спутниковые снимки военной техники в Беларуси, расположенной рядом с украинской границей.

Снимки были предоставлены агентству компанией Maxar Technologies, передает РБК. Фото сделаны 4 февраля возле города Ельска (меньше 20 км до границы с Украиной), Речицы (55 км от границы) и Лунинца (50 км).

Maxar Technologies сумела идентифицировать на снимках 15 штурмовиков Су-25 и зенитно-ракетные комплексы С-400 на аэродроме Лунинец. Под Ельском снимки показали наличие ракетных комплексов «Искандер» и реактивных систем залпового огня.

Reuters подчеркивает, что журналисты не смогли проверить подлинность фотографий.