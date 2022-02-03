Постпред РФ в ЕС хорошо изучил болота на юге Беларуси

Совместные российско-белорусские учения, проводимые на юге синеокой, были объявлены заранее и не должны ни у кого вызывать беспокойство в свете эскалации ситуации вокруг Украины из-за болотистой местности.

Такой аргумент привел постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN.

"Если вы изучали географию этого региона, в частности южной части Беларуси рядом с украинской границей, это очень болотистая территория, которая очень плохо подходит для активного задействования танков и другой тяжелой техники. Так что я не вижу причин, чтобы эти учения, о которых было объявлено заранее и которые пройдут согласно плану, были бы источником чьего-либо беспокойства", - заявил Чижов (цитата ТАСС).

Рассуждения о болотах и невозможности задействования танков прозвучали после слов ведущей Кристиан Аманпур о том, что, по оценкам НАТО, сосредоточение сил на белорусской границе является крупнейшим со времен холодной войны.