Военные на учениях РФ и Беларуси тренируют разгоны протестов в городских условиях

Военные России и Беларуси в ходе совместных учений "Союзная решимость-2022" отработали обнаружение и уничтожение незаконных вооруженных формирования в условиях городской застройки.

"В ходе занятий военнослужащие отработали вопросы выявления потенциальных мест установки ловушек и самодельных взрывных устройств и скрытного перемещения в составе групп. Завершились занятия проведением стрельб из стрелкового оружия", - сообщает Минобороны РФ, передает ТАСС.

Для обеспечения практических действий личного состава на полигоне были оборудованы объекты, обозначающие городские здания и сооружения. Для маскировки огневых позиций особое внимание уделялось использованию различных элементов конструкций и подручных средств.