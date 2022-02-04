Последнее обновление: 04.02.2022 12:25

Минэнерго: Отключение Украиной электросетей не повлияет на работу энергосистемы Беларуси

Решение Украины об отключении трансграничных линий электропередачи не повлияет на работу энергосистемы Беларуси, говорится в комментарии Минэнерго Беларуси.

Отмечается, что Украина согласно действующим соглашениям между национальными операторами согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года.

Минэнерго напоминает, что в апреле 2021 года в Беларуси успешно проведены испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Они были организованы в рамках проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

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