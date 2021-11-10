Украина подтвердила максимальную заявку по импорту электроэнергии из Беларуси

Украинские трейдеры вновь подали заявку на импорт электроэнергии из Беларуси на 10 ноября в 415 МВт.

Это следует из опубликованных во вторник данных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), передает ТАСС.

Поставки планируется осуществлять по ровному графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - с 00:00 до 23:00 среды, 10 ноября. На вторник заявка была такая же - 415 МВт.

Заявки на импорт электроэнергии из России отсутствуют, хотя украинские трейдеры выкупили 2 200 МВт на ноябрь.

Беларусь 2 ноября предоставила Украине около 3 500 МВт ч аварийной помощи из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме.