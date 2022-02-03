Последнее обновление: 03.02.2022 18:44

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 15 человек за уголовное преследование со стороны властей за оскорбление должностных лиц, государства, государственных органов и символов.

В результате число политзаключенных в Беларуси выросло до 1037 человек.

Правозащитники призвали власти «немедленно освободить политзаключенных Ярослава Гебеня, Никиту Мурина, Глеба Легкого, Артема Пригожаева, Ольгу Кукушкину, Елену Гнаук, Евгения Соловьева, Олега Дмитроченко, Павла Гвоздовского, Андрея Кругленю, Олега Гаврилова, Руслана Осетрова, Сергея Крейдо, Елену Малиновскую, Анатолия Латушко», а также «всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны».

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