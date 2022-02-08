Два сотрудника «Белтелекома» приговорены к 11 годам колонии за слив данных

Суд в Минске 8 февраля приговорил двух сотрудников «Белтелекома» к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

Как сообщает белорусское ТВ, 26-летний специалист по продажам Артем Пархамович и 36-летний инженер Алексей Бычковский были задержаны осенью 2021 года.

Согласно обвинению, мужчины в августе-ноябре 2020 года передали в соцсети личные данные более чем 150 сотрудников госСМИ, органов внутренних дел, судей, работников прокуратуры, госслужащих.

Правозащитники признали Пархамовича и Бычковского политзаключенными.