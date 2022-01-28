Украина временно отсоединится от энергосистем РФ и Беларуси

Украинская энергетическая система в феврале временно отсоединится от энергосистем России и Беларуси для тестирования работы в изолированном режиме.

Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

"В следующем месяце запланирована тестовая работа энергосистемы в изолированном режиме во время прохождения зимних максимумов нагрузки. Предусмотрено проведение системных испытаний работы энергосистем Украины и Молдавии в составе единого блока регулирования в изолированном от синхронной зоны стран СНГ и Балтии режиме", - сказал он.

"Сейчас идет активная работа по интеграции энергосистемы Украины с европейской системой ENTSO-E", - добавил премьер.

Шмыгаль заверил, что в целом энергосистема Украины работает стабильно, в стране достаточно энергоресурсов, чтобы пройти отопительный сезон. При этом, по его словам, за 25 дней января потребление электроэнергии превышает потребление за соответствующий период 2021 года на 5%. Основная нагрузка, добавил премьер, несет атомная генерация, в настоящий момент работает 14 из 15 блоков АЭС. В начале февраля запланировано завершение планового текущего ремонта четвертого энергоблока Ровенской АЭС и включение его в сеть, что обеспечит работу 15 блоков атомных станций.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь намедни спасла Украину от энергетического краха.

"Для сравнения - на Украине 50% электроэнергии также получали на 15 атомных энергоблоках, построенных в советские времена. Сегодня ходят с протянутой рукой по миру и просят электроэнергию. Недавно спасли их от краха энергетической системы, поставив им вплоть до ущерба себе нужное количество электроэнергии", - сказал он.

Беларусь сообщила о поставках в течение нескольких часов электроэнергии Украине по ее запросу в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи. Утром того же дня сообщалось, что на Украине из-за срабатывания защиты отключился первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции.