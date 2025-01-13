В Украине из-за отключения света появился новый рынок лифтовых аккумуляторов

В Украине начал активно развиваться рынок лифтовых аккумуляторов. Об этом рассказал совладелец и СЕО группы компаний "Евроформат" Игорь Ткаченко.

"Рост спроса на резервные источники питания для лифтов был обусловлен частыми отключениями электроэнергии и необходимостью обеспечить бесперебойную работу лифтового оборудования", – отметил Ткаченко, которого цитируют украинские СМИ.

По словам предпринимателя, в Украине есть несколько производителей литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторов, которые могут использоваться для резервного питания лифтов. Однако значительная часть аккумуляторов импортируется из-за границы, поскольку украинское производство не полностью удовлетворяет растущий спрос. Основными поставщиками являются страны Азии и Европы.

"Стоит отметить, что не все лифты могут быть оснащены аккумуляторами. Современные лифты, изготовленные после 2015-2016 годов, обычно поддерживают установку аккумуляторных систем, позволяющих довезти кабину до ближайшего этажа и открыть двери в случае отключения электроэнергии. Вместе с тем старые аналоговые лифты с трансформаторными системами не приспособлены для такого обновления, что затрудняет обеспечение их безопасности во время блекаутов.", – объяснил совладелец компании.