Газпром продлил на 2022 год контракты на поставку газа в Беларусь и его транзит через территорию республики, следует из сообщений российского холдинга на сайте раскрытия корпоративной информации.

Предыдущие договоры действовали до конца 2021 года, а 25 января текущего года стороны подписали дополнения к этим контрактам о их продлении до конца 2022 года, передает ТАСС.

Стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Беларусь в 2022 году ориентировочно составит $250 млн, а расчетная стоимость поставляемого газа - $2,44 млрд. Учитывая ранее подписанный протокол о формировании цены поставок российского газа в республику в 2022 году, по которому эта цена согласована на уровне $128,52 за 1 тыс. куб. м, в текущем году "Газпром" поставит в Беларусь чуть более 19 млрд куб. м газа.

В 2020 году Газпром поставил в Беларусь 18,766 млрд куб. м газа, что на 7,38% ниже показателя 2019 года. Показатели за 2021 год пока неизвестны, но, учитывая уточненные показатели по стоимости поставок в прошлом году, они могли составить порядка 20,6 млрд куб. м.