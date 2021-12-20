Газпром до минимума сократил транзит газа через Беларусь

Газпром" заказал на газовые сутки понедельника транзитные мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в минимальном значении за месяц - всего 3,8 млн куб. м или 4,3% от пропускной способности магистрали на все сутки при предложении 89,1 млн куб. м.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные платформы бронирования GSA Platform. Бронь на воскресенье была 4,7 млн куб. м, на субботу - 5,2 млн куб. м, на пятницу - 27 млн куб. м.

Не исключено, что в понедельник с физической точки зрения газопровод будет балансировать на грани остановки, так как на прямую заявку транспортировки с востока на запад накладывается встречая (реверсная) заявка - на поставку с запада на восток, отмечает агентство.

Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

Следует отметить, что речь идет, по сути, о сокращении до минимума транзита газа именно через Беларусь.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), полностью использует мощности по долгосрочному транзитному контракту через Украину (109 млн куб. м в сутки). Проходящему через синеокую газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.