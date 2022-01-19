ЛЖД уведомили Беларуськалий о прекращении транзита калийных удобрений с 1 февраля

Литовские железные дороги (ЛТГ) в официальном письме проинформировали белорусскую компанию «Беларуськалий» о решении правительства Литвы признать недействительным контракт, заключенный компаниями по состоянию на 1 февраля.

Официальное письмо в адрес Беларуськалия было направлено в понедельник, 17 января, говорится в сообщении литовской компании. Также Беларуськалию были направлены постановление правительства Литвы и заключение Комиссии по координации охраны объектов, важных для национальной безопасности.

«Во вторник, 18 января, компания («Беларуськалий») была проинформирована о том, что заявки на грузоперевозки по контракту, который должен быть введен в действие с 1 февраля, не будут согласованы. LTG уже отказалась одобрить заявки «Беларуськалия» на поставки удобрений, поданные по контракту в январе на следующий месяц», - сказано в сообщении.

«Мы выполняем принятое Правительством постановление и с 1 февраля прекратим оказание услуг «Беларуськалию» в соответствии с соглашением, заключенным в 2018 году. Если к нам поступят новые запросы от существующих или потенциальных заказчиков на перевозку белорусских удобрений, железнодорожная грузовая компания LTG Cargo проконсультируется по ним с государственными учреждениями, в том числе с Комиссией по координации охраны объектов, важных для национальной безопасности», - заявил гендиректор ЛТГ Эгидиюс Лазаускас.

Вместе с тем, компания указывает на необходимость совершенствования законодательства для полного прекращения транзита удобрений через Литву.

«Поскольку с LTG Cargo все еще могут связаться другие компании, не включенные в санкционные списки, у компании должны быть юридические аргументы для отказа в перевозке такого груза. Белорусские удобрения также могут перевозиться через Литву другими перевозчиками», - подчеркивается в сообщении.