Экономические санкции ЕС затрагивают 70% белорусского экспорта в ЕС

Европейский союз во вторник утвердил новые экономические санкции против режима в Беларуси за ее поддержку военного вторжения России в Украину, фактически запретив около 70% всего белорусского экспорта в ЕС, на который пришлось 5,9 млрд евро.

Санкции затрагивают такие сектора как древесина, сталь и железо, цемент, резина и нефтепродукты, сообщает Reuters.

Новые санкции также закрывают лазейки и отменяют существующие санкции в отношении экспорта Беларусью калийных удобрений. По словам представителей ЕС, нынешние санкции затрагивают только 20% экспорта калия. Новые рестрикции полностью запретят экспорт калия.

Особо следует отметить, что санкции затронут и контракты, подписанные до введения санкций, а не только новые контракты, как в предыдущих раундах санкций. У компаний будет три месяца, чтобы закрыть открытые контракты.

По словам представителей ЕС, риски, связанные с тем, что запрещенные товары могут быть экспортированы через Россию или другие третьи страны, будут рассматриваться таможенными органами.

В соответствии с новыми санкциями ЕС также прекратит экспорт в Беларусь длинного списка техники, которая может быть использована в военных целях, в дополнение к уже запрещенной продукции. Среди новых подсанкционных товаров — передовые технологии, в том числе компьютеры, электроника, телекоммуникации, датчики и лазеры.

Белорусским банкам пока удалось избежать отключения от SWIFT, но в ЕС говорят, что и эта мера уже не за горами.