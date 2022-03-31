Санкции США против БКК вступили в силу

Санкции США в отношении "Белорусской калийной компании" вступили в силу 1 апреля, что подразумевает не только прекращение сотрудничества и блокировку активов компании, но и резкое ограничение возможностей для экспорта калия.

Накануне, власти Беларуси ввели лицензирование экспорта калийных удобрений, допустив к этому процессу сторонние, помимо Беларуськалия и БКК, компании в надежде наладить серые, то есть в обход санкций, схемы экспорта удобрений.

В настоящий момент, Беларусь из-за санкций резко ограничена в поставках калия на экспорт. Возможные маршруты поставок включают перевалку через российские порты на Балтийском, Северном и Черном морях, а также контейнерными поездами в Китай.