Литве грозят судебные иски в случае расторжения договора с "Беларуськалием"

Литва столкнется с серьезными судебными исками в случае расторжения договора с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий", в отношении которого вступили в силу санкции США.

Об этом в четверг заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис, передает ТАСС.

"В Литве нет практики реализации такого рода санкций, особенно в отношении договоров такого масштаба с такими последствиями. Я имею в виду возможные судебные процессы, их размер, и поэтому мы не можем позволить себе принимать быстрые, безрассудные и импульсивные решения на данном этапе. Но факт, что они будут", - цитирует министра BNS.

По его словам, после того, как юристы изучили договор с "Беларуськалием" и предусмотренные в нем обязательства, стало ясно, что ответственность за его прекращение и возможные финансовые последствия лежит на правлении Литовской железной дороги.

"Министр не может обязать "Летувос гележинкеляй" расторгнуть договор. Могу сказать, но правление железной дороги берет на себя ответственность практически личным имуществом за последствия решений, финансовые последствия, возможный ущерб, судебные иски", - отметил глава Минтранса.

Марюс Скуодис также сообщил, что готов взять на себя ответственность за продолжающийся транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву и уйти в отставку. "Я утром информировал премьера, что готов взять на себя ответственность, просто не удалось провести в жизнь санкции", - сказал Скуодис.

Руководитель "Летувос гележинкеляй" Мантас Бартушка со своей стороны заявил в четверг, что компании, возможно, придется заплатить сотни миллионов евро штрафов после расторжения договора с "Беларуськалием". "Нарушение соглашения грозит значительными потерями. Они могут достигнуть сотен миллионов евро", - отметил он.

По его словам, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке только в случае принятия такого решения государственными органами. "Нам нужно правовое решение от государственных органов, чтобы мы могли приостановить действие соглашения с "Беларуськалием". Этот вопрос в руках государства", - подчеркнул он.