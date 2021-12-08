Литва будет держать режим Лукашенко на коротком калийном поводке

Вступившие с 8 декабря в силу полномасштабные санкции США в отношении Беларуськалия и БКК санкции не обязывают юрлиц и властей Литвы к их немедленному исполнению , но «элемент солидарности» Вильнюса тоже никто не отменял.

Такой посыл белорусским властям адресовал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, прозрачно намекнув, что отныне транзит и перевалка белорусского экспорта калийных удобрений целиком и полностью зависит от воли властей Литвы.

"Прямого юридического обязательства воплотить в жизнь введенные из Америки санкции не возникает", - заявил вчера глава МИД Литвы.

По его словам, литовские ведомства и государственные предприятия некоторое время выясняли, запрещают ли санкции транзит удобрений "Беларуськалия" по железным дорогам Литвы через Клайпедский порт.

"Каждый участвующий в цепочке поставок юридический субъект должен определиться, будет он заключать сделки или нет. По сути, воплощение санкций в жизнь зависит от решения самого субъекта", - озвучил текущий статус-кво Ландсбергис

Он пояснил, что участвующие в транзите госпредприятия "Литовские железные дороги" и Клайпедский порт, "не обязаны отчитываться перед государством за принятие решений".

Вместе с тем, Ландсбергис подчеркнул, что у государства есть возможность "в рамках своей компетенции искать выходы, как услышать приглашение стратегических партнеров к солидарности".

"Нужно иметь в виду и политику государства, которая тоже может обусловить определенные изменения, принятие решений в других областях. Я не отрицаю, что это может случиться", - заявил министр.