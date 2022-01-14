Суд в Минске отклонил жалобу Эдуардо Бабарико на меру пресечения

Суд Партизанского района Минска оставил без удовлетворения жалобы Эдуарда Бабарико и его адвокатов на меру пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«Защита будет продолжать обжалование на городском уровне. Предположительно, заседание состоится на следующей неделе. Адвокаты уже подали жалобу на постановление», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сыну Виктора Бабарико предъявили новые обвинения — ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас Эдуард находится в СИЗО-1 г. Минска на ул. Володарского.