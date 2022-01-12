Последнее обновление: 12.01.2022 14:06

Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении художника Алеся Пушкина

Генпрокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении Алеся Пушкина, которого белорусские власти обвиняют в реабилитации нацизма и надругательстве над государственными символами.

В сообщение ведомства утверждается, что обвиняемый совершил действия, направленные «на пропаганду нацизма и деятельности белорусских коллаборационистских организаций».

«Герои творчества Алеся Пушкина в годы Второй мировой войны исполняли, а также умышленно содействовали исполнению приказов нацистских структур и организаций, признанных преступными приговором Международного военного трибунала», - говорится в сообщении. - «Обвиняемый стремился предать забвению уроки разрушительной войны, цинично исказить ее нравственные и правовые итоги, поставить на один уровень истинных героев и предателей, прославить и оправдать их, а также поставить под сомнения не имеющие срока давности решения МВТ».

«В период с 21 по 24 марта 2021 года Алесь Пушкин, находясь в Киеве, провел «перформанс», в ходе которого надругался над государственными символами Республики Беларусь», - подчеркивается в сообщении.

Алеся Пушкина будут судить по ч.3 ст.130 и ст.370 УК РБ.

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