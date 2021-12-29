Последнее обновление: 29.12.2021 16:04

Сыну Бабарико предъявили новые обвинения

Белорусские власти предъявили новые обвинения сыну Виктора Бабарико, Эдуарду Бабарико, который провел уже 18 месяцев за решеткой.

«Эдуарду Бабарико все-таки предъявили новые обвинения. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По нашей информации, сына Виктора Бабарико обвиняют в разжигании вражды и организации массовых беспорядков», - сообщил штаб Виктора Бабарико.

Отмечается, что статус Эдуарда Бабарико по уголовному делу, связанному с предполагаемым уклонением от уплаты налогов остается неизвестным.

«Адвокаты под подпиской о неразглашении. Мы по прежнему ждем официальных комментариев СК и прокуратуры и требуем немедленного прекращения политически мотивированного уголовного преследования Эдуарда», - также говорится в сообщении.

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