Генпрокуратура РБ направила в суд дело об оскорблении пресс-секретаря МВД

Прокуратура Заводского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя К., которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.

«Согласно материалам дела К. в декабре 2020 года со своего мобильного телефона в одном из Telegram-каналов разместил под фотоизображением начальника управления информации и общественных связей – пресс-секретаря Министерства внутренних дел Республики Беларусь оскорбительный комментарий. В нем содержались противоречащие общечеловеческой морали и установленным правилам общения между людьми высказывания с использованием ненормативной лексики», - говорится в сообщении ведомства.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст.369 Уголовного кодекса РБ.