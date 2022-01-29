Последнее обновление: 29.01.2022 15:53

Власти Беларуси объявили экстремистским сайт 6tv.by

Белорусские власти признали экстремистской информационную продукцию сайта и соцсетей могилевского медиа 6tv.by.

Соответствующее решение 21 января 2022 года принял суд Ленинского района Могилева. Экстремистским также признан логотип сайта (название красным на белом фоне).

Согласно списку Мининформа РБ власти также признали экстремистскими телеграм-чаты «Западный Пинск», «Луги – ПИНСК», «Пинск — ЖилГородок», «Сеница», «Колодищи», «Беларусь ЗА перемены», «Чат Бярозы», телеграм-канал «Библиотека Экстремиста», телеграм-группа «Группа канала Николай Масловский», сообщество в соцсети «ВКонтакте» «МАЛАДЫ ФРОНТ || Young Front».

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