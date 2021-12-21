Последнее обновление: 21.12.2021 11:46

Власти РБ заблокировали доступ к сайту «Витебский Курьер news»

Прокурор Витебской области вынес постановление об ограничении доступа к интернет-сайту «Витебский Курьер news».

«…обнаружил в деятельности этого ресурса нарушения законов Республики Беларусь «О средствах массовой информации» и «О противодействии экстремизму», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

«…при проверке установлены факты публикации интернет-сайтом информации, порочащей деловую репутацию и дискредитирующей государственные органы и их должностных лиц, а также иных запрещенных сведений, способных нанести вред национальным интересам Республики Беларусь. Материалы были направлены на популяризацию и пропаганду экстремистской деятельности», - также сказано в сообщении.

«…в отдельных статьях неоднократно сообщались недостоверные данные о принятии должностными лицами госорганов незаконных актов, нарушающих права граждан, систематическом вынесении судьями незаконных приговоров. Это формировало негативное отношение населения к правоохранительному блоку, судам и иным государственным органам страны, способствовало недоверию к принимаемым ими решениям, побуждало граждан к противоправным деяниям. В ряде размещенных записей содержалась информационная продукция, признанная судами экстремистскими материалами», - утверждает Генпрокуратура.

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