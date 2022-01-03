Россия не раскрывает данные о поставках нефти на Новополоцкий НПЗ

Власти России не публикуют данные о поставках нефти на Новополоцкий НПЗ (ОАО «Нафтан»), в отношении которого введены западные санкции.

Так, согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК России российские нефтяные компании в 2021 году снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 19,9% до 10,7 млн тонн. Под странами «ближнего зарубежья» в сводке ЦДУ значится только Беларусь.

Указанный объем составляют примерно половину объема, который Беларусь традиционно перерабатывает на своих НПЗ. Снижение объема поставок из-за засекречивания данных по поставкам на Новополоцикй НПЗ всего 19,9% (а, к примеру, не вдвое) объясняется тем, что в 2020 году объем российского экспорта нефти в Беларусь упал из-за фактического отсутствия поставок в 1 квартале на фоне спора двух стран по вопросу формирования цены на российскую нефть, поставляемую в Беларусь.

Между тем, поставки сырья на Новополоцкий НПЗ продолжаются, о чем красноречиво свидетельствует недавно ратифицированное белорусской стороной Соглашение с РФ о перевалке произведенных в Беларуси нефтепродуктов через российские порты. В одном из приложений к документу Новополоцк указан как станция отправления белорусских нефтепродуктов.

Сегодня, 3 января, российская компания «Транснефть» сообщила, что в январе планирует поставить на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье почти 18 млн тонн нефти, в том числе 10,67 млн тонн нефти будут отгружены через порты РФ, еще 3,23 млн. будут прокачаны по проходящему через Беларусь нефтепроводу "Дружба". Еще 2,6 млн. тонн уйдут в Китай.

Куда будут поставлены еще 1,5 млн. нефти, компания не уточняет, но цифра соответствует традиционному объему переработки нефти на двух белорусских НПЗ.