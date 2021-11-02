Экспорт российской нефти в Беларусь в октябре 21 года упал на 59,1%

Экспорт российской нефти в Беларусь в октябре 2021 года упал на 59,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 642 тыс. тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК РФ.

С начала года экспорт российской нефти в Беларусь упал на 8,4% до 9,4 млн тонн. Снижение экспорта по официальным данным объясняется тем, что из статистики удалены данные поставок на Нафтан (Новополоцкий НПЗ) из-за введенных санкций.

В целом, экспорт российской нефти в январе-октябре 2021 года упал на 4,8% до 186,1 млн тонн. В октябре 2021 года экспорт российской нефти увеличился на 3% до 20,03 млн тонн.

Экспорт нефти в дальнее зарубежье за 10 месяцев сократился на 4,6% до 176,8 млн тонн, а в октябре поставки выросли на 8,4%, до 19,4 млн тонн.