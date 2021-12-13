Последнее обновление: 13.12.2021 17:34

Путин и Лукашенко договорились провести встречу до Нового года

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести встречу до Нового года, точную дату Кремль сообщит дополнительно.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Договорились, да. Мы своевременно проанонсируем эту дату", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"До Нового года, да", - уточнил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли состояться этот контакт до конца декабря.

В минувшую пятницу Путин и Лукашенко обсудили по телефону наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Обсуждались двухсторонние вопросы, возникающие вызовы и ситуация вокруг обеих стран.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства до конца года может провести очные встречи с лидерами стран ЕАЭС и СНГ, в том числе прорабатывается его контакт с Лукашенко.

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