Россия приняла к сведению заявление Лукашенко о размещении ядерного оружия

Россия приняла к сведению слова Лукашенко о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что наличие ядерного оружия в неядерных государствах - членах НАТО не вызывает проблем внутри альянса, передает ТАСС.

"Я обращаю ваше внимание, что, несмотря на наши многолетние призывы к США и странам НАТО озаботиться ситуацией, когда на территории группы стран - членов НАТО, являющихся неядерными державами по смыслу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), такое оружие находится, причем оно находится в развернутом состоянии, все остается, как есть. То есть это противоречие между обязательствами государств, принимающих такое оружие в соответствии с ДНЯО, противоречащее их статусу наличие оружия на их территории не вызывает никаких проблем внутри альянса", - сказал он.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что заявление Лукашенко продиктовано безрассудной политикой Запада.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал Лавров.

Лавров напомнил, что когда в Германии формировалась новая коалиция, в прессе была информация, что отдельные члены этой коалиции выступали за включение в программу правительства требования о выводе ядерного оружия с территории Германии.

"Господин [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг тогда сказал, что если Германия не хочет, то НАТО тогда на Восток передвинет ядерное оружие, то есть в бывшие страны социалистической демократии, так сказать. Что еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода безрассудство остановилось?" - заметил Лавров.

По его словам, Лукашенко отреагировал именно на подобные заходы, которые "абсолютно безответственные и преследует цель спровоцировать горячий конфликт".