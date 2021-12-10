Путин просит не называть поддержку Лукашенко содержанием «на довольствии»

Путин не отрицает, что режим Лукашенко находится на довольствии у России, но полагает, что именно такая формулировка может обидеть население синеокой.

И вообще публичные заявления на эту тему непозволительны, сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС.

"Кто находится у нас на довольствии... Можно как угодно относиться к Беларуси, к белорусам, к руководству Беларуси, но говорить о том, что она находится на довольствии, некорректно, непозволительно это делать публично, это неуважение к целому народу и к целой стране", - сказал Путин, комментируя слова кинорежиссера Александра Сокурова о том, что "на довольствии в нашем полку Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия".

Он призвал с уважением относиться к партнерам РФ, отказываясь признавать, что белорусов, скорее, обижает собственно само содержание режима на довольствии, нежели некие словесные конструкции.

"По-другому мы ничего не добьемся, а добиваться мы можем только одного - взаимопонимания и выстраивания таких отношений на взаимовыгодной основе, которые привели бы к повышению нашей общей конкурентоспособности и к решению проблем, которые встают между нашими народами", - заключил Путин.