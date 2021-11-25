Лукашенко потребовал от Евросоюза оплаты эвакуационных авиарейсов из Беларуси

Лукашенко сегодня посетовал, что до сих пор не получил от Европы ни копейки денег на содержание мигрантов, и потребовал от ЕС оплаты расходов на эвакуационные авиарейсы из Беларуси.

"Хотят уехать - пожалуйста. Мы их собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали эти?" – рассуждал Лукашенко на тему мигрантов. На его риторический вопрос пришел ответ, что проблема связана с оплатой расходов на осуществление рейса.

"М-м-м? А-а, заплатить! Так пусть европейцы заплатят. Вот, тоже мерзавцы: "Выделим мы деньги - выделили: и миллионы, и тысячи…". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Не надо нам: Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их (беженцев. - Прим. БЕЛТА) счет. Это им очень важно", - заявил Лукашенко.

"Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит"…