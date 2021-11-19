Последнее обновление: 19.11.2021 14:34

Головченко обвинил страны Запада в бездействии по отношению к мигрантам

Страны Запада не предпринимают никаких действий для предотвращения гуманитарной катастрофы с мигрантами на белорусско-польской границе.

Об этом в Ереване заявил премьер Беларуси Роман Головченко после заседания Евразийского межправительственного совета.

"К сожалению, западные партнеры больше говорят об этом, но очень мало делают или вообще не делают", - сказал Головченко на видео, распространенном его пресс-службой.

"Проинформировал коллег о ситуации на белорусско-польской границе. Вопрос достаточно живой, вызывающий интерес, и, к сожалению, по-разному трактуемый с разных сторон границы. Поэтому руководителей правительств эта тема интересовала, и я подробно довел информацию о реально складывающейся ситуации", - сообщил он.

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